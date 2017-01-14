Через погрози бойовиків екс-керівнику НТКУ видали зброю

Екс-керівник НТКУ Зураб Аласанія зізнався, що МВС надало йому пістолет "Форт 17".

Про це він написав у Facebook.

За словами Аласанії, зброю йому надали на його ж прохання.

Під час керування НТКУ я отримав службову інформацію про смертний вирок, винесений на мою адресу окремо двома терористичними угрупуваннями (т.з. "ДНР" та "ЛНР")… З огляду на такі обставини, а також не розраховуючи на захист держави під час виконання роботи для держави (тим більше — після її закінчення), я звернувся до МВС за можливістю забезпечення самозахисту,

– пояснив екс-очільник НТКУ.

Він додав, що в МВС його звернення визнали обґрунтованим.

Оскільки єдиною легальною формою володіння зброєю в нашій країні є формат нагородження нею — МВС саме такий шлях і обрало. Всі формальні умови було дотримано, і зброю я отримав після відповідних медичних перевірок та перевірок МВС наявності умов її зберігання,

– зазначив Аласанія.

Також він заявив, будь-який громадянин України, психологічно здоровий та адекватний, має мати право на вільне володіння легальною зброєю.

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