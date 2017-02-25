Через потужний нічний обстріл Авдіївка залишилась на межі виживання

Внаслідок кількох шквальних обстрілів з боку ворога близько 23:00 в Авдіївці зникло електропостачання. Також місто може залишитись без опалення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

За словами офіцерів, в Авдіївці поступово знижується температура в системі опалення. Також виникли чималі проблеми з мобільним зв’язком та доступом до мережі Інтернет.

Критичні об’єкти інфраструктури продовжують під’єднувати до електрогенераторів.

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Нагадаємо, 24 лютого на околицях окупованого міста (район Авдіївської промзони) почався тяжкий бій. Ворожий снаряд потрапив у фільтрувальну станцію – Авдіївка залишилася без води.