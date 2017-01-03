Через потужний смог у Китаї забили тривогу

У вівторок, 3 січня, Національний метеорологічний центр Китаю оголосив перше в 2017 році попередження "червоного" рівня у зв'язку зі смогом, який огорне ряд північних і східних районів країни.

Про це повідомляє "Уніан".

За прогнозом центру, з вівторка по середу у густому смозі перебуватиме частина регіону Пекін-Тяньцзінь-Хебей і провінції Хенань, Шаньдун, Аньхой і Цзянсу. Видимість у цих районах складе менше 500 м і за найгіршого сценарію, можливо, знизиться до 50 м. Центр також оновив "помаранчеве" попередження про смог, який відзначається в північних, східних і центральних районах Китаю з п'ятниці.

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Зазначимо, що у Китаї діє чотирирівнева система попереджень про несприятливу погоду. Найвищий рівень небезпеки в ній позначається червоним кольором, за яким слідують помаранчевий, жовтий і синій.