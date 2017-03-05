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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Через пожежу на Київщині евакуювали 70 людей

16:41, сьогодні 284 Читать новость на русском
Пожежа
Пожежа / ДСНС

У Софіївській Борщагівці 5 березня горіла багатоповерхівка.

Про це повідомили у ДСНС.

Пожежа трапилася близько 13 години.

Надзвичайники встановили, що загорання виникло на сходовій клітині з 1 по 5 поверх багатоквартирного житлового будинку, внаслідок чого відбулось задимлення сходової клітини та коридорів всього під'їзду.

Рятувальники евакуювали 70 мешканців будинку.

Пожежу ліквідували близько 15 години, причини її виникнення наразі з’ясовують.

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Теги: Україна Київ Пожежа
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