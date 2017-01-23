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Через проблеми із забезпеченням піввагонами економіка України не отримала мінімум $50 млн експортної виручки, -експерт

09:51, сьогодні 139 Читать новость на русском
Піввагони
Піввагони / Фото з соцмереж

Існуюча в Україні система розподілу вагонів під управлінням Центру транспортної логістики ПАТ "Укрзалізниця" негативно впливає на економіку України і несе в собі значні корупційні ризики.

Про це йдеться в листі на адресу Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана від президента об'єднання "Металургпром" Олександра Каленкова. Такий стан справ, за словами Каленкова, б'є як по бізнесу, так і по самій "Укрзалізниці".

"Через брак піввагонів гірничодобувні підприємства України в 4 кварталі 2016 року за різними оцінками недовантажили на експорт до 10% запланованих обсягів залізної руди, що еквівалентно втраті валютної виручки в обсязі $50 млн. Недоотримана виручка "Укрзалізниці" складає близько 140 млн грн. (Майже 1/2 прибутку "УЗ" в 2016 році)", – вказує експерт.

Каленков вказує на дві основні проблеми в забезпеченні вагонами. Перша – це надання послуг з розподілу вагонів через фірми-посередники, які не є вантажовідправниками, їх націнка потенційно може бути джерелом корупції. Друга – підхід до розподілу вантажів.

"Нерівномірний підхід до забезпечення вагонами різних вантажовідправників (так, середній % забезпечення виробників залізної руди в 4 кварталі 2016 року склав 20%, меткомбінатів – 13%, в середньому по Україні – 30%, а окремі приватні підприємства забезпечені на 90-100%, причому на їх перевезеннях задіяно 40% парку піввагонів "УЗ"), що може бути свідченням наявності корупції як на центральному, так і місцевому рівні", – пише Каленков.

За словами президента об'єднання "Металургпром", запропоноване Міністерством інфраструктури України рішення у вигляді внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2012 року № 209 "Про заходи щодо врегулювання ситуації з організацією залізничних вантажних перевезень" не дозволить вирішити вищевказані проблеми по ряду причин, одна з яких полягає в тому, що "розпорядження КМУ №209-р якраз і було прийнято для стабілізації ситуації в сфері залізничних перевезень після того, як "Укрзалізниця" почала встановлювати тарифи на свій розсуд", пише автор.

Президент об'єднання просить Кабмін і "Укрзалізницю" внести ряд змін у процес розподілу вагонів.

"Починаючи з 01.02.2017 і до виконання п.1 забезпечити рівноправний доступ вантажовласників до піввагонів ВАТ "Укрзалізниця" шляхом зміни підходу до регулювання потоків порожніх вагонів під керуванням ЦТЛ таким чином, щоб кожна дирекція в структурі "УЗ" була забезпечена порожніми піввагонами ЦТЛ пропорційно до частки її навантаження на мережі "УЗ" в попередньому періоді (місяць/квартал), при цьому вантажовідправники, які відвантажують понад 500 вагонів на місяць, були забезпечені ними в автоматичному режимі", – резюмує Каленков.

Крім того, Олександр Каленков звернувся до прем'єр-міністра з проханням дати доручення Міністерству інфраструктури і ПАТ "Укрзалізниця" опрацювати альтернативу скасування розпорядження КМУ №209-р від 09.04.2012, яка дозволить знизити інфраструктурну складову з/д тарифу на користь вагонної. Це дозволить збільшити прибутковість вагонів і створити передумови для оновлення парку як "Укрзалізниці", так і інших учасників ринку вантажних перевезень. Також керівник галузевої асоціації попросив зобов'язати "Укрзалізницю" надавати вагони тільки за прямими договорами з вантажовласниками або транспортними компаніями, що входять до їх структури.

Теги: Україна Укрзалізниця Міністерство інфраструктури Володимир Гройсман
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