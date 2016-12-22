Через протести під Сеймом в Польщі почали слідство

В Польщі почали розслідування через масові протести під Сеймом.

Окружна прокуратура у Варшаві підозрює, що депутатам могли завдати шкоду. Мовляв, мітингувальники перешкоджали їхньому пересуванню, а на додачу ще й намагалися зірвати роботу Сейму. А це порушення, за які загрожує до трьох років в'язниці.

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Нагадаємо, що в ніч на суботу, 17 грудня, під Сеймом протестувало біля двох тисяч поляків. Їх обурило, як приймали бюджет країни – без опозиції і не в головній залі Сейму.



Наразі польська опозиція далі блокує головну трибуну Сейму, а чинна партія при владі "Право і справедливість" звинувачує опонентів у спробі захопити владу.