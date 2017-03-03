Через ProZorro можна буде купити держмайно

Державні підприємства тепер теж продаватимуть через електронну систему ProZorro.

Таким чином в Уряді хочуть мінімізувати влив людей і запобігти зловживанням під час приватизації.

Тож проект "ProZorro продажі" переходить на новий етап роботи. Передусім ідеться про старі, неефективні для держави об'єкти, які мають велику заборгованість чи взагалі збанкрутіли. Купити активи держпідприємств можна буде за принципом аукціону.

Тепер все повинно відбуватися іншим чином. Фонд держмайна буде оголошувати про те, що він планує продати об'єкт приватизації. Всі потенційні учасники, які хочуть купити цей об'єкт, будуть надавати свої пропозиції – так звані "заявки бідерів". Найвища заявка і буде стартовою ціною,

– прокоментував зміни заступник голови Фонду державного майна України Андрій Гайдуцький.

Досі держмайно часто продавали зі зловживаннями – за низькими цінами. І нерідко на цьому наживалися чиновники.

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