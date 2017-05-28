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Через п'яного росіянина літак здійснив екстрену посадку

14:16, сьогодні 224 Читать новость на русском
Через п'яного пасажира літак здійснив екстрену посадку
Через п'яного пасажира літак здійснив екстрену посадку / Getty images

Чартер, що виконував рейс із Москви до турецького Бодрума, був змушений здійснити екстрену посадку через нетверезого пасажира.

Як пише "Интерфакс", п’яний пасажир вночі влаштував бійку на борту.

Один з пасажирів рейсу Москва – Мугла (Бодрум), очевидно, зловживаючи міцними алкогольними напоями ще до вильоту, поводився неадекватно і на підльоті до Краснодару затіяв бійку з сусідами,
– розповіло джерело видання в екстрених службах.

Стюардесам та бортпровідникам не вдалось заспокоїти чоловіка, після чого командир прийняв рішення перервати політ.

Літак вимушено приземлився в аеропорту "Пашковський", що в Краснодарі.

Забіяку зняли з рейсу і передали правоохоронцям і тільки після цього літак вилетів в напрямку Туреччини.

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