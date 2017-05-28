Через п'яного росіянина літак здійснив екстрену посадку

Чартер, що виконував рейс із Москви до турецького Бодрума, був змушений здійснити екстрену посадку через нетверезого пасажира.

Як пише "Интерфакс", п’яний пасажир вночі влаштував бійку на борту.

Один з пасажирів рейсу Москва – Мугла (Бодрум), очевидно, зловживаючи міцними алкогольними напоями ще до вильоту, поводився неадекватно і на підльоті до Краснодару затіяв бійку з сусідами,

– розповіло джерело видання в екстрених службах.

Стюардесам та бортпровідникам не вдалось заспокоїти чоловіка, після чого командир прийняв рішення перервати політ.

Літак вимушено приземлився в аеропорту "Пашковський", що в Краснодарі.

Забіяку зняли з рейсу і передали правоохоронцям і тільки після цього літак вилетів в напрямку Туреччини.

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