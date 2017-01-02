  • укр
  • рус
13:07
2 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Випуск новин за 11:00: Резолюція ООН щодо Сирії. Вибух у Казахстані
Випуск новин
12:12, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Через п'яну бійку на Донеччині вбили військового: опубліковане криваве фото

11:41, сьогодні 3573 Читать новость на русском
Фатальна бійка на Донеччині
Фатальна бійка на Донеччині / Фото із відкритих джерел

У Волноваському районі, що на Донеччині, через побутовий конфлікт був вбитий один військовослужбовець.

Про це інформує прес-служба місцевої поліції.

За даними правоохоронців, бійка між групою чоловіків сталась у парку у селі Донське приблизно о 1 ночі 2 січня.

Військовослужбовець ЗСУ від отримав ран помер, ще двоє цивільних 30 та 22 років травмовані і були госпіталізовані.

34-річний військовий був мешканцем Херсону.

Читайте також: Чергове вбивство в Овідіополі: поліція знайшла два трупи

Як відзвітував очільник Донецької поліції В'ячеслав Аброськін, і військовий, і цивільні не були тверезими.

Поліція опублікувала криваве фото фатальної бійки.

До слова, у Краматорську невідомі проламали сокирою череп патрульному, який намагався розігнати бійку.

Теги: Україна Збройні Сили України алкоголь Кримінал Поліція Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Як захистити печінку – це знадобиться кожному
1 січня, 17:33 Як захистити печінку – це знадобиться кожному
6816
Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
30 грудня 2016, 13:41 Новий Рік зовсім близько: традиції святкування у різних країнах світу
Анастасія Ковач-Петрушенко
Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
1 січня, 11:17 Секс, наркотики, література: коли письменники пускаються берега
Даниїл Задорожний 2437
До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень
31 грудня 2016, 21:50 До дня народження Андрія Хливнюка: ТОП-10 найкращих пісень "Бумбоксу"
1609
Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
31 грудня 2016, 20:57 Камінь в подарунок, рожева білизна та поцілунки з малознайомими – найдивніші новорічні традиції
1 1208
Вживані авто за зниженими акцизами: коротко і зрозуміло
 4 липня 2016 , 21:01 19
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
Вибух електронної сигарети травмував підлітка в Києві
 14 листопада 2016 , 21:09 2
Файне місто: як відгримів масштабний український фестиваль у фото
 15 липня 2016 , 10:01 2
Вражаюча історія спортсмена, який потужно дебютував на Паралімпіаді
 15 листопада 2016 , 11:00
Наставник "Зорі" прокоментував перехід Будківського у російський "Анжи"
 15 липня 2016 , 11:43
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук