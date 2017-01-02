Через п'яну бійку на Донеччині вбили військового: опубліковане криваве фото

У Волноваському районі, що на Донеччині, через побутовий конфлікт був вбитий один військовослужбовець.

Про це інформує прес-служба місцевої поліції. За даними правоохоронців, бійка між групою чоловіків сталась у парку у селі Донське приблизно о 1 ночі 2 січня. Військовослужбовець ЗСУ від отримав ран помер, ще двоє цивільних 30 та 22 років травмовані і були госпіталізовані. 34-річний військовий був мешканцем Херсону. Читайте також: Чергове вбивство в Овідіополі: поліція знайшла два трупи Як відзвітував очільник Донецької поліції В'ячеслав Аброськін, і військовий, і цивільні не були тверезими. Поліція опублікувала криваве фото фатальної бійки. До слова, у Краматорську невідомі проламали сокирою череп патрульному, який намагався розігнати бійку.

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