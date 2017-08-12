Через ракетну загрозу КНДР в Японії розгортають системи Patriot

В суботу, 12 серпня, японські військові розгортають протиракетні комплекси Patriot в районах, над якими можуть пролетіти північнокорейські ракети у випадку їх запуску в сторону острова Гуам.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що розгортання вдосконалених версій цих комплексів Patriot Advanced Capability (PAC-3) відбувається у префектурах Сімане, Коті та в районі міста Хіросіма.

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Усе тому, що раніше цього тижня в КНДР попередили, що можуть запустити кілька ракет таким чином, щоб вони впали в море всього за декілька десятків кілометрів від Гуаму, де розташовані американські військові бази. Передбачається, що японські PAC-3 як раз готують на випадок, якщо США буде потрібна допомога у знищенні цих ракет.