Через Росію кращий біатлоніст планети планує масовий бойкот Кубка світу

Дворазовий олімпійський чемпіон, переможець Кубка світу з біатлону-2015/16 і лідер загального заліку поточного Кубка світу француз Мартен Фуркад планує обговорити з іншими спортсменами можливість колективного бойкоту етапів Кубка світу, що залишилися.

Про це повідомляє "ТАСС".

Я незадоволений рішенням Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) щодо допінгу в Росії. Два спортсмена відсторонені, це добре, але це найменше з того, що потрібно зробити. Скасування етапу Кубка світу в Тюмені – це пародія на боротьбу з допінгом, оскільки єдині, хто постраждали від цього, – це вболівальники. Я втомився від цього і засмучений,

– пояснив Фуркад.

Десятиразовий чемпіон світу заявив, що зустріч з біатлоністами повинна пройти в кінці цього тижня.

Читайте також: У Росії відібрали чергові міжнародні змагання

Ми повинні зустрітися, щоб залагодити розбіжності. Я не виступаю проти Росії або проти кого-небудь ще, я просто хочу, щоб IBU був більш мужнім у боротьбі з допінгом, але на сьогодні це не так. Я як і раніше думаю про бойкот, але я не робитиму цього самостійно,

– сказав спортсмен.

"Моя первісна ідея полягає в тому, щоб показати IBU, що ми приймаємо рішення, щоб показати, що ми не згодні і хочемо ширших санкцій по боротьбі з допінгом. Це те, що ми обговоримо на колективній основі", – додав олімпійський чемпіон.

Нагадаємо, Росія не проводитиме етапу Кубка світу, що мав відбутись на початку березня у Тюмені.На фоні допінг-скандалів, у які вгрузли російські спортсмени, Росія вирішила сама відмовитись від проведення етапу престижного турніру.