Через шалені морози дороги в Китаї вкрили ковдрами

В китайській провінції Шаньдун дорожні робітники накрили близько 2000 квадратних метрів дороги, що будується, більш ніж сотнею різнокольорових ковдр.
Про це повідомляють "Українські новини".
Фахівці зазначили, що в такий незвичний спосіб вони збережуть бетон в теплі, що гарантуватиме міцність дороги в майбутньому.
Через барвисті ковдри ще недобудовану дорогу вже встигли охрестити "райдужною".
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До слова, країни Європи потерпають від лютих морозів та снігопадів. За останні дві доби жертвами морозів в Польщі стали щонайменше десятеро людей.
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