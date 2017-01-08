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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Через шалені морози дороги в Китаї вкрили ковдрами

07:05, сьогодні 324 Читать новость на русском
Щоб дороги не замерзли, їх накрили ковдрами
Щоб дороги не замерзли, їх накрили ковдрами / chinanews.com

В китайській провінції Шаньдун дорожні робітники накрили близько 2000 квадратних метрів дороги, що будується, більш ніж сотнею різнокольорових ковдр.

Про це повідомляють "Українські новини".

Фахівці зазначили, що в такий незвичний спосіб вони збережуть бетон в теплі, що гарантуватиме міцність дороги в майбутньому.

Через барвисті ковдри ще недобудовану дорогу вже встигли охрестити "райдужною".

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До слова, країни Європи потерпають від лютих морозів та снігопадів. За останні дві доби жертвами морозів в Польщі стали щонайменше десятеро людей.

Теги: LifeStyle Курйози Китай
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