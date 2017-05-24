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Через ситуацію на Донбасі НАТО посилить присутність у країнах Балтії та Польщі

14:00, сьогодні 101 Читать новость на русском
Столтенберг заявив про посилення присутності НАТО в країнах Балтії та Польщі
Столтенберг заявив про посилення присутності НАТО в країнах Балтії та Польщі / Getty Images

Через неспокійну ситуацію на тимчасово окупованих бойовиками територіях Донбасу НАТО планує посилити свою присутність на сході країн Балтії та Польщі.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Громадське".

Він також розповів, що на саміті НАТО, що відбудеться 25 травня у Брюсселі, планується обговорити, зокрема, посилення протидії тероризму. Окрім того, лідери Німеччини та Франції планують порушувати питання виконання мінських угод на Донбасі.

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Щодо цього питання, то Столтенберг відповів, що НАТО занепокоєне тим, що спостерігачам ОБСЄ не дають нормально виконувати свої обов'язки. Генсек альянсу також згадав про загибель одного зі спостерігачів. Столтенберг додав, що відповіддю на це є посилення присутності НАТО на східних флангах країн Балтії та Польщі.

Теги: НАТО Війна на Донбасі Єнс Столтенберг Польща
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