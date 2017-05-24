Через ситуацію на Донбасі НАТО посилить присутність у країнах Балтії та Польщі

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Через неспокійну ситуацію на тимчасово окупованих бойовиками територіях Донбасу НАТО планує посилити свою присутність на сході країн Балтії та Польщі.
Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Громадське".
Він також розповів, що на саміті НАТО, що відбудеться 25 травня у Брюсселі, планується обговорити, зокрема, посилення протидії тероризму. Окрім того, лідери Німеччини та Франції планують порушувати питання виконання мінських угод на Донбасі.
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Щодо цього питання, то Столтенберг відповів, що НАТО занепокоєне тим, що спостерігачам ОБСЄ не дають нормально виконувати свої обов'язки. Генсек альянсу також згадав про загибель одного зі спостерігачів. Столтенберг додав, що відповіддю на це є посилення присутності НАТО на східних флангах країн Балтії та Польщі.