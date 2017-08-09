Через смертельне ДТП в Москві спалахнула фура: з'явилось відео

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9 серпня в Москві на перетині Варшавського шосе і вулиці Сумської через ДТП, за участю чотирьох автомобілів, загорілася фура.
Про це інформує ТАСС.
У результаті аварії загинула одна людина, ще двоє постраждали.
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За інформацією прес-служби ГУМНС Москви, пожежні машини прибули до місця аварії. Правоохоронці зазначають, що чотири автомобілі зіткнулися, внаслідок чого спалахнула фура. Вогонь зачепив також легкові автомобілі.
Правоохоронці зазначають, що через ДТП тимчасово перекрили рух по Варшавському шосе.