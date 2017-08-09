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ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Через смертельне ДТП в Москві спалахнула фура: з'явилось відео

13:43, сьогодні 93 Читать новость на русском
У Москві горить фура
У Москві горить фура / Screenshot

9 серпня в Москві на перетині Варшавського шосе і вулиці Сумської через ДТП, за участю чотирьох автомобілів, загорілася фура.

Про це інформує ТАСС.

У результаті аварії загинула одна людина, ще двоє постраждали.

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За інформацією прес-служби ГУМНС Москви, пожежні машини прибули до місця аварії. Правоохоронці зазначають, що чотири автомобілі зіткнулися, внаслідок чого спалахнула фура. Вогонь зачепив також легкові автомобілі.

Правоохоронці зазначають, що через ДТП тимчасово перекрили рух по Варшавському шосе.

Теги: Аварії та ДТП Жертви Новини Росії Москва
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