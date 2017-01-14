Через снігопади введено обмеження на рух у двох областях

Потужні хуртовини спровокували обмеження руху на території Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За даними "Укравтодору", у зв’язку з погіршенням погодних умов (сильними снігопадами, різкими поривами вітру та ожеледицею) та з метою недопущення заторів у русі і оперативного розчищення автодоріг від снігу, з 08:45 14 січня тимчасово вводиться обмеження руху великогабаритних, великовагових та вантажних транспортних засобів по дорогах загального користування державного значення в межах Закарпатської області", – зазначають рятувальники.

Також тимчасово введено обмеження руху для вантажівок і у Івано-Франківській області. Зокрема, зі сторони Яблуницького перевалу – а/д Н-09 Мукачеве – Львів та зі сторони Вишківського перевалу – а/д Р-21 Долина – Хуст.

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Зазначимо, з п'ятниці на суботу у Закарпатській області на дороги зійшло чотири снігові лавини.