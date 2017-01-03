Через увесь континент: Великобританію і Китай з'єднає перший вантажний потяг

Китай запустив перший вантажний потяг, який через усю Євразію курсуватиме до Великобританії.
Вантажний потяг з’єднає Лондон з китайський містом Іу, що на сході країни.
Про це повідомляє Центр транспортних стратегій з посиланням на китайське інформагентство Xinhua.
Відстань у 12 тисяч кілометрів долатиме приблизно за 18 днів.
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На своєму шляху він перетне кордони Казахстану, Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Бельгії та Франції.
Лондон стане уже п'ятнадцятим європейським містом, куди курсують регулярні вантажні поїзди з Китаю.
До слова, з українського Чорноморська до Китаю відкрили "шовковий шлях", який з’єднав Європу з Піднебесною в обхід Росії.
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