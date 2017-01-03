  • укр
  • рус
22:23
3 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Підступний план Чингісхана. Путін роздає подарунки друзям
Вєсті Кремля
11:54, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Некошерний Гройсман. Хто краде іграшки в Коломойського
Вєсті.UA
18:44, 31 грудня 2016
Найрезонансніші корупційні скандали 2016 року
ЦРУ
21:54, 29 грудня 2016
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Пашинського. Перепоховання Олександра Олеся
Випуск новин
22:13, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Через увесь континент: Великобританію і Китай з'єднає перший вантажний потяг

20:13, сьогодні 1184 Читать новость на русском
Китай і Великобританію з'єднає перший вантажний потяг
Китай і Великобританію з'єднає перший вантажний потяг / Getty images

Китай запустив перший вантажний потяг, який через усю Євразію курсуватиме до Великобританії.

Вантажний потяг з’єднає Лондон з китайський містом Іу, що на сході країни.

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій з посиланням на китайське інформагентство Xinhua.

Відстань у 12 тисяч кілометрів долатиме приблизно за 18 днів.

Дивіться також: Через потужний смог у Китаї забили тривогу

На своєму шляху він перетне кордони Казахстану, Росії, Білорусі, Польщі, Німеччини, Бельгії та Франції.

Лондон стане уже п'ятнадцятим європейським містом, куди курсують регулярні вантажні поїзди з Китаю.

До слова, з українського Чорноморська до Китаю відкрили "шовковий шлях", який з’єднав Європу з Піднебесною в обхід Росії.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
сьогодні, 22:12 Кремль хочет устроить настоящую мясорубку на Донбассе
Олег Руденко 2009
Про пінчукові витребеньки
сьогодні, 20:38 Про пінчукові витребеньки
Дід Панас 511
Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
сьогодні, 19:01 Найкращі лонгріди від сайту 24: тексти, які не можна пропустити
368
сьогодні, 17:30 "Співай": страх не зупинить того, хто робить улюблену справу
Юлія Ліпенцева 429
Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
сьогодні, 17:00 Дамблдор чи Саурон: як добре ви знаєте магічні світи Фродо та Поттера
1095
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 8
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Журналісти оприлюднили нові дані про скандальне листування "Інтера"
 7 вересня 2016 , 13:12
Українці відчули землетрус, який стався в Румунії
 24 вересня 2016 , 08:10 40
Фотофакт: Добкін отримав поранення під час полювання на свиней
 12 жовтня 2016 , 16:20 29
Синоптики назвали, яку погоду чекати до кінця зими
29 грудня 2016 , 17:26
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук