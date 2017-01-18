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Через вибух гранати у Харкові загинув чоловік, ще один – травмований

09:58, сьогодні 400 Читать новость на русском
Граната
Граната / Рikabu

У Харкові від вибуху гранати загинув 39-річний чоловік, його товариша з численними осколковими пораненнями госпіталізували.

Про це поліція Харківщини повідомила у Facebook.

Мешканець квартири разом зі своїм товаришем розпивали алкогольні напої. Під час застілля гість побачив в руках друга гранату та, намагаючись її забрати, висмикнув чеку. В результаті стався вибух,
– пояснили у поліції.

Також у квартирі знайшли 50 грамів димного пороху та близько 20 набоїв. За інформацією правоохоронців, обидва чоловіки не були військовими.

Вибух трапився близько опівночі 17 січня. Відкрили кримінальне провадження.

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Теги: Україна Вибух
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