Через вибух гранати у Харкові загинув чоловік, ще один – травмований

У Харкові від вибуху гранати загинув 39-річний чоловік, його товариша з численними осколковими пораненнями госпіталізували.
Про це поліція Харківщини повідомила у Facebook.
Мешканець квартири разом зі своїм товаришем розпивали алкогольні напої. Під час застілля гість побачив в руках друга гранату та, намагаючись її забрати, висмикнув чеку. В результаті стався вибух,
– пояснили у поліції.
Також у квартирі знайшли 50 грамів димного пороху та близько 20 набоїв. За інформацією правоохоронців, обидва чоловіки не були військовими.
Вибух трапився близько опівночі 17 січня. Відкрили кримінальне провадження.
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