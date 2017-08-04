Через вибух снаряду чоловіку відтяло руку та обпекло половину тіла

На Житомирщині чоловік шукав метал у лісі і натрапив на небезпечну знахідку, яка відтяла йому руку та обпекла половину тіла.

27-річний чоловік втратив руку через вибух снаряду. Разом із батьком він шукав метал. Чоловіка забрала швидка допомога. "Потерпілий поступив до відділення у вкрай важкому стані. Окрім того, що це була мінно-вибухова травма, у нього біля 50% опіків. Наразі стан хворого нестабільний – він у травматичному шоці. Ми проводимо всі необхідні реанімаційні заходи", – прокоментував завідувач блоком інтенсивної терапії обласного опікового центру Житомирської обласної лікарні Ілля Недашківський. За даними правоохоронців, знахідку чоловік поклав у багаття. Так, ймовірно, хотів деформувати метал, щоб потім здати на металобрухт. У поліції також припускають, що чоловік намагався видобути вибухову речовину. Читайте також: Бойовик підірвав себе гранатою: є загиблі та поранені Наразі триває експертиза осколків. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

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