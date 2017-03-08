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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ 8 БЕРЕЗНЯ

Через викид вугілля загинув шахтар на Донбасі

17:26, сьогодні 196 Читать новость на русском
Трагедія сталася у Торецьку
Трагедія сталася у Торецьку / Соцмережі

У Торецьку (колишній Дзержинськ), що на Донеччині, на шахті "Цетральна" стався викид вугілля, в результаті чого гірники опинилися під завалами.

Про це пише місцеве видання "Дзержинськ".

На жаль, про кількість заблокованих шахтарів наразі не відомо.

Проте, за попередньою інформацією під викид потрапили три шахтаря, двом з яких вдалося вибратися, відтак заблокованим залишається лише один.

Зауважимо, що інформацію про інцидент підтвердив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, в результаті викиду загинув один гірник.

Зауважимо, що на місці працює бригада ДСНС.

Трагедію прокоментував і голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Сьогодні близько 12:30 на шахті "Центральна" в Торецьку стався викид газу із вугіллям. Аварія сталась на глибині 1100 м. На момент вибуху в забої працювало 4 шахтарів. Трьом шахтарям вдалось вибратися із забою. Одного засипало. Годину тому рятувальника знайшли шахтаря. За попередніми даними – без ознак життя", – зауважив чиновник.

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Нагадаємо, 2 березня на шахті "Степова", що на Львівщині, сталося обвалення гірської породи. У момент інциденту на шахті працювали 172 гірника, з яких 34 – на аварійній ділянці. 8 гірників загинули.

Теги: Україна вугільна промисловість Новини Донецька Жертви
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