Через вживання допінгу українську легкоатлетку дискваліфікували на чималий термін

Українська бігунка Наталія Лупу дискваліфікована на вісім років після позитивної проби допінг-тесту.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій.

Українська бігунка на середні дистанції здала позитивний позазмагальний допінг-тест у липні минулого року.

Згідно з рішення спортсменку відсторонили на вісім років – до грудня 2024 року, оскільки це друге порушення антидопінгових правил в її кар'єрі.

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Довідка: 29-річна Наталія Лупу – бігунка на середні дистанції – брала участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні та Олімпіаді-2016 у Ріо, проте обидва рази до фіналу так і не пробивалась.