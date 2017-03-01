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Через закриття справи Іванющенка з'являється питання до Генпрокуратури, – політолог

17:10, сьогодні 232 Читать новость на русском
Чи була зібрана ГПУ достатня доказова база?
Чи була зібрана ГПУ достатня доказова база? / 24 канал

Рішення Верховного Суду в справі екс-регіонала Іванющенка викличе в суспільстві і серед політиків не дуже приємні емоції щодо цього органу. Це знакове рішення, яке носить радше політико-моральний характер, ніж правовий. Є також і питання до ГПУ: яку доказову базу вона підготувала для передачі в суд?

Таку думку сайту "24" висловив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала.

За словами політичного експерта, українці почують ще багато різних пояснень версій звинувачень щодо такого рішення ВСУ. Водночас, зазначає Бала, є інші події, за якими можна висувати звинувачення проти Іванющенка. В першу чергу, це стосується подій на Майдані. Є підозра, що Іванющенко організовував "тітушок", які вчинили вбивства.

Тому сподіваюся, що ГПУ доведе свою не просто ефектність, коли вони красиво виступають на брифінгах, але й ефективність і результативність,
– говорить політолог.

Щодо перспектив подальшого розслідування у відношенні одіозного екс-регіонала, то, на думку Віталія Бали, це залежить від того, для чого прокуратура відкриває справу.

"Є неприємні історії, коли в прокуратурі відкривалися провадження для того, щоб потім вступити в перемовини з фігурантами, отримати заохочення і закрити справу. Чи було це у випадку з Іванющенком – невідомо. Але підозра завжди буде до того моменту, доки рівень довіри до правоохоронних органів і суддів буде такий низький, як зараз", – підкреслив Віталій Бала.

Нагадаємо, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Верховний Суд закрив всі справи щодо екс-регіонала Юрія Іванющенка. Інтерпол перестав розшукувати одного з найближчих соратників Януковича Юрія Іванющенка у квітні 2016 року на підставі того, що суд закрив справу "Юри Єнакіївського". Прізвище Іванющенка знову зявилося в базі Інтерполу 4 липня.

Теги: Україна Верховний суд України Політика Євромайдан ГПУ
Джерело: 24 канал
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