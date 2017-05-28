Чергова терористична загроза трапилась у Великобританії

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У зв'язку з повідомленням про загрозу безпеці у Лондоні евакуювали головний театр міста "Олд Вік" під час спектаклю "Войцек".
Про це повідомляє The Independent.
Поліція взяла до уваги повідомлення про загрозу безпеці в театрі "Олд Вік", що розташовується поблизу станції "Ватерлоо". У зв’язку з цим керівництво театру ухвалило рішення евакуювати людей з будівлі. Також було перекрито прилеглі вулиці. На місце виїхали правохоронці,
– зазначила речниця місцевої поліції.
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Очевидці публікують фото з місця інциденту
Глядачі відзначили професіоналізм керівництва театру –
евакуація тривала всього кілька хвилин
Зауважимо, що під час обшуку будівлі глядачів і акторів, у тому числі зірку "Зоряних воєн" Джона Боєгу, було відправлено до садів Імперського воєнного музею, що розташовується поряд.
Актори "Олд Вік" у саду Імперського воєнного музею
Згодом адміністрація "Олд Вік" у своєму Twitter повідомила, що тривога виявилася хибною.
Евакуація тетру "Олд Вік" у Лондоні
Нагадаємо, уночі проти 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава". Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень.