Чергова терористична загроза трапилась у Великобританії

У зв'язку з повідомленням про загрозу безпеці у Лондоні евакуювали головний театр міста "Олд Вік" під час спектаклю "Войцек".

Про це повідомляє The Independent.

Поліція взяла до уваги повідомлення про загрозу безпеці в театрі "Олд Вік", що розташовується поблизу станції "Ватерлоо". У зв’язку з цим керівництво театру ухвалило рішення евакуювати людей з будівлі. Також було перекрито прилеглі вулиці. На місце виїхали правохоронці,

– зазначила речниця місцевої поліції.

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Just been evacuated from the Old Vic Theatre because of a bomb theatre. pic.twitter.com/RawfxVGwBM — AliciaMelville-Smith (@alicia_ms) May 27, 2017

Очевидці публікують фото з місця інциденту

Such efficiency and professionalism from management and the front of house team @oldvictheatre. Evaluating everyone within minutes #Oldvic — Jemma Burgess (@j_kburgess) May 27, 2017

Глядачі відзначили професіоналізм керівництва театру –

евакуація тривала всього кілька хвилин

Зауважимо, що під час обшуку будівлі глядачів і акторів, у тому числі зірку "Зоряних воєн" Джона Боєгу, було відправлено до садів Імперського воєнного музею, що розташовується поряд.

More drama offstage! All evacuated to Imperial War Museum gardens.. #oldvic including cast pic.twitter.com/w5JbruAKfQ — Rachel Griffin (@Carryonsmiling) May 27, 2017

Актори "Олд Вік" у саду Імперського воєнного музею

Згодом адміністрація "Олд Вік" у своєму Twitter повідомила, що тривога виявилася хибною.

The incident was found not to be suspicious. Thank you for your understanding. — The Old Vic (@oldvictheatre) May 27, 2017

Евакуація тетру "Олд Вік" у Лондоні

Нагадаємо, уночі проти 23 травня після завершення концерту співачки Аріани Гранде на стадіоні "Мачестер Арена" стався вибух. Відповідальність за подію взяла на себе "Ісламська держава". Внаслідок теракту загинули 22 особи, серед яких є діти, та ще 59 осіб зазнали поранень.