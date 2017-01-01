Чергове вбивство в Овідіополі: поліція знайшла два трупи

В Овідіопольському районі поліція знайшла два тіла із ознаками насильницької смерті.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Єдиний випадок стався в Овідіопольському районі Одеської області, де в одній з садиб села Прилиманське було виявлено два трупа з ознаками насильницької смерті. Ця подія внесено в ЕРДР по ст. 115 КК – " умисне вбивство ", – йдеться в повідомленні.

На місці інциденту вже працює слідча группа та експерти.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що загиблими були чоловік та жінка. Їх зарубали сокирою. Вже є двоє підозрюваних, однак їх імен поки не називають.

Нагадаємо, ввечері 29 грудня в Одеській області сталося криваве вбивство – чоловік відрізав голови матері та доньці, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин.



Згодом стало відомо, що овідіопольський убивця хотів повторити сценарій берлінського теракту, відтак поїхав до Одеси. У зв’язку з цим поліція оголосила план "Сирена".



30 грудня різника з Одещини вдалося затримати.