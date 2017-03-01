Черговий факт окупації сходу України Росією, – Порошенко відреагував на захоплення підприємств на Донбасі

Президент України Петро Порошенко вимагатиме додаткових санкцій щодо тих осіб, до яких перейде "управління" захопленими бойовиками підприємств на Донбасі. А також вказав на те, що цей факт – чергове підтвердження окупації частини Донбасу Російською Федерацією.

Таку заяву Петро Порошенко зробив після того, як бойовики привласнили всі підприємства на окупованому Донбасі, які належали Україна та українцям.

Росією були де-факто конфісковані українські державні та приватні активи , які розташовані на окупованій території. Це є ще одним свідченням факту окупації Російської Федерації сходу України,

– заявив Петро Порошенко.

Він також заявив, що газо- та електропостачання на ці підприємства тепер здійснюються з Росії

"Наряду з введенням цих територій, фактично, у рублеву зону, конфіскації активів і передачі їх росіянам, постачанням туди газу та електроенергії з РФ, бюджетних прямих трансфертів – це є абсолютне чітке підтвердження факту окупації цієї території російськими військами", – зазначив Президент.

Відтак він звернувся до міжнародної спільноти з заявою про необхідність введення санкцій проти тих осіб, під чий контроль перейшли українські підприємства.

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І вкотре заявив, що за всі злочини на Донбасі несе відповідальність Росія.

"Росія несе повну відповідальність за порушення режиму припинення вогню, за вбивство українських військових та цивільних, незаконне утримання заручників як на окупованій території, так і в середині Російської Федерації", – заявив Порошенко.