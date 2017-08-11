13:51
11 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Німб для Собчак. Гендерна рівність штанів
Вєсті Кремля
21:58, 10 серпня
Вєсті.UA. Нові вершини Наді. Є
Вєсті.UA
20:39, 10 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 12:00: Вибух газу в Ірпіні. Метеоритний дощ
Випуск новин
12:53, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Курйозні новини
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Черговий конфуз в прямому ефірі: хлопчика за ноги витягли з-під камер

12:52, сьогодні 4091 Читать новость на русском
Кадр з відео
Кадр з відео

Під час прямого ефіру за спиною журналіста розгорілась справжня сімейна драма.

Інцидент, під час якого старша сестра намагалась витягнути брата від телекамер, попали в ефір та розвеселили мережу, пише The Daily Mail.

Читайте також: Кошеня ледь не зірвало бейсбольний матч та покусало стюарта: кумедне відео

Відбулося це в місті Гамільтон, що в Шотландії. На відео видно, як дівчинка спочатку намагаєтсья спокійно вивести брата, однак той не слухається та падає на траву. Сестра не розгубилась, тому посто вчепила брата за щиколотку та витягнула його з поля зору камер.

Ведучий під час цієї драми за своєю спиною навіть не помітив, що щось сталось та продовжував розповідати новини.

Теги: LifeStyle Курйозні новини Інтернет
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук