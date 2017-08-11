Черговий конфуз в прямому ефірі: хлопчика за ноги витягли з-під камер

Під час прямого ефіру за спиною журналіста розгорілась справжня сімейна драма.

Інцидент, під час якого старша сестра намагалась витягнути брата від телекамер, попали в ефір та розвеселили мережу, пише The Daily Mail.

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Відбулося це в місті Гамільтон, що в Шотландії. На відео видно, як дівчинка спочатку намагаєтсья спокійно вивести брата, однак той не слухається та падає на траву. Сестра не розгубилась, тому посто вчепила брата за щиколотку та витягнула його з поля зору камер.

Ведучий під час цієї драми за своєю спиною навіть не помітив, що щось сталось та продовжував розповідати новини.