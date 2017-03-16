Черговий російський "гумконвой" вдерся на Донбас

Росія відправила черговий непроханий так званий "гумконвой" на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Про це 24 Каналу повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Колона з 40 автівок приїхала з Ростовської області. У машинах – півтисячі тонн вантажу.

Загалом з 5:45 до 6:45 через російські пункти Донецьк та Матвєєв Курган в України прослідували дві колони вантажівок, які нібито провозили продукти харчування. Загалом, це 40 автомобілів. Які товари були в автомобілях, ми стверджувати на 100%, звичайно, не можемо,

– заявив Слободян.

Читайте також: Російський політолог розкрив новий сценарій Путіна щодо Донбасу