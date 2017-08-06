На Чернігівщині здивували незвичним фестивалем

В Україні більше тижня не спадала спека. Тож під палючим, майже африканським сонцем, на Чернінівщині вирішили провести фестиваль Африки.

Фестиваль "Мама-Африка" відбувається в Україні вперше. Ідея належить засновнику хутора "Обирок" Леоніду Кантеру. Чоловік багато подорожував африканськими країнами. За його словами, там завжди радо зустрічали. Тепер він хоче продемонструвати і українську гостинність.

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На фестиваль приїхали африканці, що живуть в Україні.

"Ми шукали, дехто радив своїх друзів. Тобто ми обійшли всі посольства, всі представництва, які представлені в Україні. Ми об'їхали 25 вузів українських, де вчаться африканці, щоб просто познайомитись зі спільнотами", – сказала програмна директорка фестивалю "Мама-Африка" Катерина Мізіна.

Сьогодні, 6 серпня, третій – завершальний – день фестивалю. За цей час в гостях у "Мами-Африки" побувало сотні українців.

Як все відбувалось – дивіться у сюжеті.