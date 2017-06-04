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Черниця позмагалася з поліцейським у набиванні м'яча: відео

04:05, сьогодні 95 Читать новость на русском
Черниця позмагалася з поліцейським у набиванні м'яча
Черниця позмагалася з поліцейським у набиванні м'яча / Скрін з відео

В мережі стає вірусним відео, де ірландська черниця з собору Святої Діви Марії змагається в набиванні футбольного м'яча з поліцейським за прізвищем О'Коннелл.

Такий курйозний ролик опублікувала сама прес-служба поліції Ірландії в місті Лімерік у Facebook.

"Ну, це точно не те, що ви звикли бачити кожного дня. Ми не знаємо хто переміг, але вже чекаємо на реванш", – так підписали автори публікації.

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Теги: LifeStyle Курйози Ірландія
Джерело: 24 Канал
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