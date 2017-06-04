Черниця позмагалася з поліцейським у набиванні м'яча: відео

В мережі стає вірусним відео, де ірландська черниця з собору Святої Діви Марії змагається в набиванні футбольного м'яча з поліцейським за прізвищем О'Коннелл.

Такий курйозний ролик опублікувала сама прес-служба поліції Ірландії в місті Лімерік у Facebook.

"Ну, це точно не те, що ви звикли бачити кожного дня. Ми не знаємо хто переміг, але вже чекаємо на реванш", – так підписали автори публікації.

Читайте також: Чоловік впіймав рибу голими руками: відео