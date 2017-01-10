Червоненко відбився від Мосійчука: "взяв би за кадик" і "ліга сексуальних реформ"

Народний депутат від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук і колишній губернатор Запорізької області Євгеній Червоненко у прямому ефірі влаштували словесну перепалку.

Сталося це в ефірі одного з українських телеканалів.

Ви ж ставитеся до українців, як до бидла. Ви принижуєте людей. Я завтра ж звернуся до керівника МВС, яким таким чином Саакашвілі дарував вам автомат. З яких то пір голови ОДА мають повноваження дарувати кому-небудь зброю. Такі, як ви, на заправках принижують людей і налаштовують на повний негатив у ставленні до влади, успішних людей!

– заявив "радикал".

На це Червоненко зауважив, що вищезазначену зброю вже 10 разів "перепровіряли" та назвав чинного депутата мерзотником.

"Навчіться говорити, а не тявкати", – підкреслив колишній губернатор Запорізької ОДА.

Також політик пообіцяв розповісти "всю правду про Мосійчука від дутих штанів".

"Їм аби лайно на вентилятор кинути! Ідіть скаржитися у "лігу сексуальних реформ! ", – резюмував Червоненко.

Член "Радикальної партії" своєю чергою зазначив, що Червоненко плутається у своїх свідченнях, однак той парирував дорогим авто нардепа та заявив, що "якби у нас була чесна країна, я б вас за кадик тримав вже давно".

Згодом Мосійчук прокоментував цей інцидент на своїй сторінці у Facebook.

Вислухавши цей потік брудної свідомості від Червоненка я чітко сказав, що після того як воно почало зверхньо на заправці ображати звичайну людину, українця то став для мене чи то "чипушилою чи пітушилою"! Без різниці! Переконаний, що після інциденту на АЗС сама поява на телеекранах Червоненка принижує як українців, так і в першу чергу євреїв,

– додав "радикал".

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