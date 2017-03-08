Червоний Хрест має намір розширити місію на сході України

Президент міжнародного комітету Червоного Хреста Пітер Маурер веде переговори з Києвом та представниками ОРДЛО стосовно розширення своєї місії на Донбасі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це мій четвертий візит сюди також для того, щоб обговорити з місцевою владою Луганська, Донецька, а також у Києві, щоб розширити нашу операцію в Україні,

– заявив Пітер Маурер у середу, 8 березня.

Він наголосив, що гуманітарна ситуація на Донбасі знову дуже складна.

"Ми знову спостерігаємо конфлікт останні декілька тижнів. Багато людей переїхало, втратило роботу чи навіть життя і дах над головою. Економіка страждає і людські життя страждають, і дуже важливо, щоб ми могли розширити свою гуманітарну операцію на Донбасі по обидва боки лінії розмежування," – сказав Маурер.

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