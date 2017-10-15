Четверо "суддів" "ДНР" отримували українську пенсію

Правоохоронцями викрито 4 "суддів" фейкової республіки, які мали довідку "переселенця". Серед низ і так званий заступник голови "Верховного суду-військового трибуналу".

Встановлено, що усі вони були зареєстровані на території, підконтрольній Україні, як внутрішньо переміщені особи, перебуваючи в цей час на посадах "суддів" в терористичній організації, повідомили у поліції.

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Серед зрадників – 60-річний мешканець Горлівки, який з 2016 року обіймає в терористичній організації посаду заступника голови "Верховного суду-військового трибуналу". Саме цей суд оголошує незаконні вироки українським військовим, що потрапили у полон, та мирним мешканцям з проукраїнською позицією, яких відправляють у тюрму за надуманими приводами.

До переходу на службу до бойовиків працював головою Калінінського районного суду Горлівки. Встановлено, що чоловік з 2014 року значиться "переселенцем" та зареєстрований у Костянтинівці.

Його колега, суддя "Верховного суду "ДНР", яка мешкає в окупованій Макіївці, з квітня 2015 року зареєструвалася як переселенка в Покровському районі.

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Ще одна представниця терористичної організації, суддя "Центрально-міського міжрайонного суду Макіївки", стала на облік внутрішньо переміщених осіб у Маріуполі. У поліції є дані, що близько року на її ім’я з бюджету України перераховувалася пенсія, яка отримувалася в одному з маріупольських поштових відділень. Наразі жінка перебуває в розшуку.

Повідомлений про підозру та перебуває у розшуку також суддя "Амвросіївського міжрайонного суду", який, згідно довідки переселенця, був зареєстрований спочатку у Слов’янську, а з 2015 року – у Краматорську.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи з метою викриття осіб, які були причетні до вказаних протиправних дій, та подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності.

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