Четверо захисників України відзначені орденом "За мужність" посмертно

Президент Петро Порошенко нагородив 72 військовослужбовців, які брали участь та отримали поранення під час бойових дій на Донбасі. Четверо захисників відзначені нагородами посмертно.

Орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджені 8 військових, з яких четверо загинули під час артилерійських обстрілів, повідомляється на офіційному сайті Президента України.

Серед нагороджених солдат Олександр Яцун, який з листопада 2014 року по квітень 2015 року виконував завдання в зоні проведення АТО. Він обороняв Міжнародний аеропорт "Донецьк", ніс службу у Опитному та Водяному. 19 квітня 2015 року під час обстрілів бойовиками українських позицій отримав кульове поранення не сумісне з життям.

Також посмертного нагороджено старшого солдата Іллю Жабіцького, старшого солдата Віталія Костенка, сержанта Олександра Оцаберу.

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Орденом "За мужність" ІІІ ступеня також нагороджений поранений матрос Олександр Фрайтаг, який з серпня 2014 року ніс службу на передових позиціях в зоні проведення АТО. Зокрема, матрос виконував бойові завдання у Широкиному. У жовтні 2016 року своєчасно виявив диверсійно-розвідувальну групу ворога та вступив у бій з противником, в результаті чого отримав тяжкі поранення.

Медаллю "Захиснику Вітчизни" відзначено 64 військових, що отримали поранення у зоні проведення АТО.

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