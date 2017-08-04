Четверту серію "Гри престолів" злили у мережу

Четверту серію сьомого сезону "Гри престолів", яку ще не показали на екранах, злили у мережу.

Новий епізод "Гри престолів" можна завантажити на ресурсі Reddit.

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Як зазначив автор посилання, цей матеріал – "подарунок з Пакистану". Наразі відео не відображається через велику кількість переглядів та завантажень.

А офіційна прем'єра серії на телебаченні повинна відбутися 6 серпня.

Нещодавно повідомлялося, що у телеканалу HBO, на якому виходить шоу, викрали тисячі файлів, серед яких епізоди "Гри престолів".

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