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Четверту серію "Гри престолів" злили у мережу

17:20, сьогодні 967 Читать новость на русском
Хакери показали 4 серію
Хакери показали 4 серію "Гру престолів" 7 сезону, яка ще не вийшла на екрани / vanityfair.fr

Четверту серію сьомого сезону "Гри престолів", яку ще не показали на екранах, злили у мережу.

Новий епізод "Гри престолів" можна завантажити на ресурсі Reddit.

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Як зазначив автор посилання, цей матеріал – "подарунок з Пакистану". Наразі відео не відображається через велику кількість переглядів та завантажень.

А офіційна прем'єра серії на телебаченні повинна відбутися 6 серпня.

Нещодавно повідомлялося, що у телеканалу HBO, на якому виходить шоу, викрали тисячі файлів, серед яких епізоди "Гри престолів".

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Теги: LifeStyle Гра престолів Кіно
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