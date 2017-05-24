Чи безпечно зараз купувати полуницю

В Україні стартував сезон полуниці. Утім через нітрати та хімію люди бояться купувати солодку ягоду. Продавці ж запевняють – полуниця на прилавках чиста і безпечна.

Ранню полуницю на ринки зазвичай привозять із Закарпаття та Херсона. Продавці скаржаться – попит поки не великий. Якщо купують – то тільки по кількасот грамів.

Для перевірки в лабораторії журналісти 24 Каналу купили кілька видів полуниці: велику відбірну та дрібнішу, але ароматну. Окрім цього, взяли також молоду картоплю і кабачки.

"Якщо на полуниці є плями, то можна сказати, що вона була кроплена. Коли ми, наприклад, помиємо полуницю і вона якийсь час пролежить і від неї не стікає ніякий сік, то ця полуниця теж оброблена", – розповіла інженер із сертифікації Оксана Оріховська.

Якщо ягоди темно-червоні та дуже тверді, скоріш за все, їх також покропили нітратами. Тому краще купувати яскраво червоні, обов’язково з хвостиками, блискучі та без плям, і звісно ж ароматні.

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Полуницю можна споживати при вмісті нітратів менше 60 мг на кг. В картоплі – норма до 250. В кабачках – до 400.

Фахівці кажуть: якщо помити овочі під проточною водою і потримати трохи у підсоленій, нітратів поменшає на третину. Ще стільки ж забере термічна обробка. А от тривале зберігання в холодильнику, навпаки, нітратів додасть.