Чи боротиметься Меркель за посаду канцлера Німеччини

На з'їзді Християнсько-демократичного союзу Ангелу Меркель офіційно висунули кандидаткою на пост канцлера Німеччини.

Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Майже всі із 140 делегатів висловилися за те, щоб Меркель очолила список ХДС на парламентських виборах.

Саме ж парламентські вибори відбудуться 24 вересня. Головний конкурент партії нинішнього канцлера – соціал-демократи і їхній лідер Мартін Шульц. За останніми соцопитуваннями, він наздоганяє Меркель у популярності, і їхні рейтинги майже зрівнялися.

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