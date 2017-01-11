Чи буде долар по 40 гривень і скільки банків збанкрутує: що прогнозують Україні на 2017 рік

Погано, але краще ніж у 2016. Такий прогноз роблять економісти на цей рік. Курс долара – протягом року зростатиме, інфляція буде вищою за прогнозовану урядом, і збанкрутує кілька банків. Та є й те, що пом’якшить ці тенденції.

Міняти цифри на табло обмінників – доведеться часто. Так кажуть експерти. І до кінці року ціна «зеленого» наближатиметься до 40 гривень. А не 27, як заклав у бюджет уряд. Інфляція буде не 8%, а понад 10%.

Одна з причин – вимушений друк гривні. Цими коштами затулятимуть дірку з якою держава націоналізувала "Приватбанк".

Дірка, яка була 120 мільярдів гривень, буде покрита повністю за рахунок друкарського верстата. Питання: а навіщо тоді новий менеджмент "Приватбанку",

– задається питанням екс-заступник голови Національного банку України Олександр Савченко.

Прорахунки влади пом'якшуватиме малий бізнес. Попри все – той створює нові робочі місця, сплачує податки.

Читайте також: Обіцянки Гройсмана: як уряд планує підвищити рівень життя українців і "попереджає" ФОПів

Пожвавиться ІТ і агросектори та будівництво. А загалом, попри війну, економіку чекає ріст на 3%. Як, власне, прогнозував уряд.

Новий поштовх у споживчих тенденціях нададуть ріст зарплати бюджетникам і зростання мінімалки. Проте, усі позитивні показники насправді дозволяють нам лише втриматись на плаву, вважають експерти. Ріст у 3% рівноцінний тупцюванню на місці.

Ми повинні вести мову про темпи зростання 7-8-10%. Ми впали так. Але ми не ведемо про це мову. Щоб надолужити згаяне, необхідно десятки років. Якщо ми будемо рости на 3% в рік, ми рівня 90-го року досягнемо у 2033 році,

– зазначив співробітник Інституту економіки НАНУ Сергій Кораблін.

Читайте також: Чому українські фермери можуть втратити до 700 мільйонів доларів