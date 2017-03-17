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Чи буде Насіров наступним: історія втеч українських підсудних з-під арешту

22:24, сьогодні 71 Читать новость на русском

Судові рішення про домашні арешти з носінням електронних браслетів щоразу закінчуються втечею підозрюваних.

Уперше українські правоохоронці протестували електронний браслет у 2013 році. Проте скандальний ректор податкової академії Петро Мельник, якого звинувачували у хабарництві, менш ніж за добу позбувся пристрою та поїхав в Каліфорнію. Після повернення в Україну після Революції гідності екс-ректор пояснив, що його життю загрожувала небезпека, тому він змушений був порушити судове рішення.

Командир спецроти "Беркут" Дмитро Садовник, якого затримали і посадили за підозрою у розстрілах на Майдані, після зміни запобіжного заходу та отриманні електронного браслета виїхав в Росію. Наразі екс-"беркутівець" отримав громадянство в країні-агресорі.

З втечею пов'язаний славнозвісний "тітушка" Ігнат Кромський, більш відомий як "Топаз". Антимайданівець, який брав участь у штурмі Харківської облдержадміністрації, після судового рішення про домашній арешт зрізав електронний браслет та після втечі записав відеовітання.

Наразі правоохоронці сподіваються, що браслет, який не зупинив від втечі "тітішку", втримає набагато впливовішого підозрюваного – екс-фіскала країни Романа Насірова.

Браслет одягли. Була епопея з тими браслетами, бо на всіх браслетів, на жаль, не вистачає. Наскільки мені сказали, начебто з когось знімали,
– повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Хоч Роман Насіров запевнив, що втікати не має наміру, проте досвід попередніх власників електронних браслетів свідчить про зворотнє.

Читайте також: Непіймані: якими шляхами посадовці тікали з України

Теги: Україна Роман Насіров арешт Беркут Євромайдан Антимайдан Кримінал
Джерело: 24 Канал
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