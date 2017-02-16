Чи буде в Україні відключення світла та про вугілля з "ДНР", – дивіться у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною

До міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика – в світлі навислої над Україною енергетичної кризи виникло чимало запитань.

Блокування залізничних шляхів "Л/ДНР" автоматично призвело до припинення постачання вугілля, поставило під удар всю країну. Можливі віялові вимкнення, необхідність закупівлі вугілля в Росії і підвищення його вартості змусило уряд ввести надзвичайний стан в енергетиці.

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Що відбувається насправді і як впоратися зі ситуацією, що виникла, 16 лютого в прямому ефірі спеціального випуску програми "Лівий берег з Сонею Кошкіною" розповість голова профільного відомства Ігор Насалик. Дивіться програму о 22:00 на 24 Каналі.