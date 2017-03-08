Чи святкуєте Ви 8 березня?

8 березня — Міжнародний жіночий день — далеко не всі українці охоче святкують, хоча офіційно цей день є вихідним.

Одні в цей день засипають жінок квітами, а інші не визнають свята через історію його виникнення. 8 березня було започатковане як пролетарське феміністське свято Міжнародний день жінок-робітниць. Ідею свята подала німецька соціал-демократка Клара Цеткін, яка вимагала рівності жінок і чоловіків у політичних, економічних і соціальних правах.

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Нам цікава Ваша думка: чи актуальне свято 8 березня сьогодні? Чи святкуєте Ви Міжнародний день жінок?