Чи економлять українці, купуючи товари на шкільному ярмарку в Києві

Все купити, нічого не забути. До початку навчального року залишилось менше трьох тижнів. Особливого ажіотажу серед дітей і батьків поки немає, але дехто готується вже зараз. У столиці, в центрі міста, стартував шкільний ярмарок.

Продавці ярмарку скаржаться, що покупців замало, ще не встигли повернутися люди з відпочинку. Однак ті, що попри спеку прийшли за обновками, лишаються задоволеними.

Переважно на ярмарку продають товари українського виробника. Ціни на шкільну форму, наприклад, від 800 до 1500 гривень. Костюми хоча й дешевші, ніж в магазинах, але не на багато. Продавці пояснюють, в 2017 році і виробництво через комунальні послуги подорожчало, і оренду на Хрещатику міськрада підняла в 5 разів. Торік за торговий намет брали 200 гривень, зараз – тисячу. Та і за якість форми платити доводиться.

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На всі інші товари ціни приємно відрізняються від магазинних. Дитячі сорочки та блузи коштують від 150 до 500 гривень. Вишиванки взагалі за акційними цінами.

295 гривень – біленька сорочка. Є за 325. Сорочки гарної якості, штани хлопчику на фізкультуру ми за 300 гривень купили, дівчинці з бавовни светрик – за 250 гривень,

– розповіла продавець вишиванок Катерина.

На ярмарку великий вибір шкільних рюкзаків – від об'ємних десятилітрових, які люблять учні молодших класів, до маленьких, які носять старшокласники, щоб тільки ручка, зошит і косметичка вмістились.

Ціни на канцтовари найприємніші. Наче й не змінились за 10 років. Щоденники від 20 до 40 гривень. Простий зошит на 24 сторінки можна купити за 2 гривні. У твердій палітурці на 96 – 15 гривень.

Ярмарок триватиме і в неділю. Продавці сподіваються, що школярів з батьками тут побільшає, адже до нового навчального року залишилося не так вже й багато часу.