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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Чи можлива блокада лінії розмежування: відверте інтерв'ю

Актуальне інтерв'ю 19:26, сьогодні 201 Читать новость на русском
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Народний депутат України І скликання, учасник АТО Іван Макар розповів в яких випадках можлива блокада лінії розмежування АТО.

Контроль громади над лінією розмежування

— Контролювати лінію розмежування громадськими силами нереально. Для цього треба задіяти величезні сили. Крім цього, активісти будуть перешкоджати законній діяльності суб’єктів господарської діяльності і держава матиме повне право відкрити кримінальні справи та всіх замести.

Найкраще рішення – це змусити владу блокувати лінію розмежування на законодавчому рівні.

Кому вигідно

— У нас війна з Росією, а ми поставляємо їм продукти. Деколи доходить і до того, що і вибухівку теж поставляємо.

Дозволи на перевезення продуктів за лінію розмежування видають в шаленій кількості. Критеріїв, щоб відмовити у перевезенні поки немає. Влада це бачить, тому, очевидно, що влада має з цього якусь вигоду.

— До підприємців, які займаються торгівлею за лінією розмежування, я ставлюся нейтрально. Адже вони хочуть отримувати прибуток. Бо якщо влада каже, що можна туди возити – підприємець це робить.

Війна триватиме вічно, адже є люди, які на цьому наживаються і ці люди – представники влади.

Більше про реальні кроки задля контролю над лінією розмежування – дивіться в інтерв'ю.

Теги: АТО гроші Політика Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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