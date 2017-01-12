Чи можлива блокада лінії розмежування: відверте інтерв'ю
Народний депутат України І скликання, учасник АТО Іван Макар розповів в яких випадках можлива блокада лінії розмежування АТО.
Контроль громади над лінією розмежування
— Контролювати лінію розмежування громадськими силами нереально. Для цього треба задіяти величезні сили. Крім цього, активісти будуть перешкоджати законній діяльності суб’єктів господарської діяльності і держава матиме повне право відкрити кримінальні справи та всіх замести.
Найкраще рішення – це змусити владу блокувати лінію розмежування на законодавчому рівні.
Кому вигідно
— У нас війна з Росією, а ми поставляємо їм продукти. Деколи доходить і до того, що і вибухівку теж поставляємо.
Дозволи на перевезення продуктів за лінію розмежування видають в шаленій кількості. Критеріїв, щоб відмовити у перевезенні поки немає. Влада це бачить, тому, очевидно, що влада має з цього якусь вигоду.
— До підприємців, які займаються торгівлею за лінією розмежування, я ставлюся нейтрально. Адже вони хочуть отримувати прибуток. Бо якщо влада каже, що можна туди возити – підприємець це робить.
Війна триватиме вічно, адже є люди, які на цьому наживаються і ці люди – представники влади.
Більше про реальні кроки задля контролю над лінією розмежування – дивіться в інтерв'ю.
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