Чи можна заряджати смартфон усю ніч: експерти розвіяли популярний міф

Більшість власників смартфонів залишають гаджет на зарядці на всю ніч, аби вранці отримати повністю заряджену батарею.

Експерти Insider Pro переконані, що нічна зарядка смартфонів – не позначається на телефоні так негативно, як прийнято вважати.

А все тому, що сучасні моделі смартфонів обладнані спеціальними чіпами, які захищають акумулятори від надлишкового струму. Таким чином, будь-який збиток від нічної зарядки буде досить незначним.

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Проблема в тому, що сам процес зарядки погано впливає на батарею смартфона. Більшість телефонів оснащені технологією прискореного набору ємності. Проте прискорена зарядка смартфону – негативно впливає на строк служби батареї.

Тому експерти радять використовувати менш потужні зарядні пристрої. Відповідно, повільна зарядка телефона – збільшить термін служби батареї.

Експерти впевнені, що в сучасних умовах постійного попиту на нові смартфони нічна зарядка не повинна турбувати більшість користувачів.