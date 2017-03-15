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Чи насправді можна вживати їжу, яка пролежала на підлозі кілька секунд

18:01, сьогодні 253 Читать новость на русском
Чи насправді діє на їжу
Чи насправді діє на їжу "правило 5 секунд"? / Фото з відкритих джерел

Побутує думка, якщо швидко підняти їжу, яка впала на підлогу, то її можна вважати чистою. Це ще називають "правило 5 секунд".

Водночас, за словами професора-мікробіолога із Астонського університету Ентоні Хілтона, їжа, яка була на підлозі не може бути абсолютно чистою, пише The Independent.

"Їжу, яка кілька секунд полежала на підлозіЮ ніколи не може бути абсолютно позбавлена ризику. Звісно, їжу, на якій видно бруд, не треба їсти, але якщо очевидних забруднень на ній нема, наука вважає, що на їжу навряд чи потрапили шкідливі бактерії від кількасекундного перебування на підлозі всередині приміщення", – каже Хілтон.

При цьому він не заперечує, що мікроби не можуть перейти з підлоги на їжу.

Наші дослідження показують, що природа поверхні підлоги, тип їжі, яка впала на підлогу і тривалість часу, який вона провела на цій підлозі – все це може впливати на кількість (мікробів), що можуть на неї потрапити,
– пояснив професор.

А опитування, яке провели у Британії, показало, що 79% людей все-таки їдять те, що кілька секунд було на підлозі.

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Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове життя
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