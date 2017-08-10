Чи наважиться Дональд Трамп передати Україні летальну зброю

Американський Пентагон офіційно підготував пропозиції щодо надання Україні летальної зброї, яка необхідна для боротьби проти російської військової агресії. Таке рішення підтримає абсолютна більшість сенаторів і конгресменів. Свого часу президент Барак Обама відмовився від передачі українським збройним силам летального озброєння, побоюючись реакції росіян.

Інформацію про підготовку Пентагоном плану передачі ЗСУ летальної зброї на загальну суму 50 мільйонів доларів з посиланням на трьох високопоставлених американських чиновників розповсюдив впливовий телеканал "NBC News". За даними журналістів, йдеться конкретно про знаменитий у всьому світі протитанковий комплекс Джавелін.

Колишній командувач силами НАТО адмірал Джеймс Ставрідіс сказав, що, цитую, “це крок у правильному напрямку і я бачу сліди роботи міністра оборони Меттіса за цією операцією”. Генерал від морської піхоти Джеймс Меттіс, який був обраний Трампом на посаду глави Пентагону, відомий насамперед успішними операціями в Іраку та Афганістані. Останніми роками він працював військовим експертом у "Hoover Institution" та навіть членом ради директорів компанії у "Кремнієвій долині".

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У 2014 році Меттіс активно критикував адміністрацію Обами за пасивність у наданні допомоги Україні після початку російського захоплення Криму та війни на Донбасі. Його голос був серед багатьох представників американської військової еліти, які вважали, що Путіна зупинить тільки реальна передача Збройним Силам України летальної зброї.

Обама та його радники вважали навпаки, що прямі постачання американських комплексів "Джавелін" викличуть ще більшу агресію Кремля і тому дражнити російського "ведмедя" не варто. У підсумку ми бачимо, що голубина позиція Обами дала протилежний ефект, а Меттіс по факту виявився правий.

Ця жорстка позиція старого кадрового військового в українському питанні викликала до нього справжню повагу серед сенаторів та конгресменів США, які більшістю підтримали його кандидатуру на посаду міністра оборони в адміністрації Дональда Трампа.

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Тож нічого дивного, що на новій посаді Джеймс Меттіс почав швидко реалізовувати те, про що говорив ще 3 роки тому. А саме, розробляти реальний план з переозброєння української армії. Маючи реальний бойовий досвід, в тому числі проти боротьби з танками російсько виробництва в Іраку, Меттіс прекрасно знає абсолютну перевагу американський протитанкових комплексів "Джавелін".

Ця зброя відноситься до п’ятого покоління систем “вистрілив і забув”, тобто не потребує жодних дій після пуску ракети, ефективність "Джавелінів" 96 %. Американський комплекс вражає останні російські танки у їх найбільш уразливе місце, стверджує військовий експерт Лорен Топмсон. Але ще більшим ефектом його застосування є психологічний. Знаючи, що вони є живими мішенями проти фантастичних "Джавелінів", російські бойові буряти матимуть дуже низьку мотивацію воювати проти української армії.

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Проблема з наданням летальної зброї все ще лишається нерозв’язаною. Дональд Трамп, як і Барак Обама, вагається перед цим ризикованим кроком. Одна річ прийняти важливий пакет антиросійських санкцій, інша піти на пряму ескалацію з Путіним, кинувши йому прямий виклик. Трамп справедливо розуміє, що Кремль буде шукати асиметричну відповідь на передачу Україні летальної зброї.

Від того, чи зважиться Трамп на цей складний крок, залежатиме не просто доля українсько-російського протистояння, а майбутнє кремлівського режиму.