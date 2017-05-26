Чи очолить Яценюк Національний банк України
16:45, сьогодні 39 Читать новость на русском
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Арсеній Яценюк не збирається очолювати Національний банк України. Соратники колишнього прем'єр-міністра спростовують інформацію, котра активно шириться з 25 травня.
У "Народному Фронті" запевнили, що Яценюк – політик, а не банкір. Сумніваються в ймовірності такого призначення й інші депутати. Аргументують тим, що Арсеній Яценюк занадто самостійна фігура для цієї посади. Та й голосів в Раді за нього не знайдеться.
"Знаючи, як президент обирає на посади людей, найголовніше, щоб людина була на 100 % лояльна і виконувала всі його забаганки. В цьому випадку Арсеній Петрович не підпадає під ці речі", – повідомив народний депутат фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олександр Опанасенко.
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Джерело: 24 Канал
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