Чи очолить Яценюк Національний банк України

Арсеній Яценюк не збирається очолювати Національний банк України. Соратники колишнього прем'єр-міністра спростовують інформацію, котра активно шириться з 25 травня.

У "Народному Фронті" запевнили, що Яценюк – політик, а не банкір. Сумніваються в ймовірності такого призначення й інші депутати. Аргументують тим, що Арсеній Яценюк занадто самостійна фігура для цієї посади. Та й голосів в Раді за нього не знайдеться.

"Знаючи, як президент обирає на посади людей, найголовніше, щоб людина була на 100 % лояльна і виконувала всі його забаганки. В цьому випадку Арсеній Петрович не підпадає під ці речі", – повідомив народний депутат фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олександр Опанасенко.

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