Чи переможе "Манчестер Сіті" найслабшу команду Прем'єр ліг
Фаворит дня 09:06, сьогодні 155 Читать новость на русском
На шляху чемпіонських амбіцій "Манчестер Сіті" стоїть "Халл Сіті"– одна з найслабших команд Прем'єр ліги.
Команда Гвардіоли виграла останні два поєдинки та повернулася до боротьби за титул.А от "Халл Сіті" двічі поступився та осів на дні таблиці.
Експерти фаворитом вважають гостей. Коефіцієнт на перемогу манчестерців – 1,34, а господарів – 8,9. Цінник нічиєї – 5,7.
Якщо блакитні і досі мріють про чемпіонство, то мають перемагати. Стартовий свисток цього матчу пролунає у понеділок о 19:15.
Джерело: 24 Канал
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