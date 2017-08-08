Чи піде Володимир Кличко в політику: букмекери вже приймають ставки

Букмекерські контори вже почали приймати ставки на те, чи піде Володимир Кличко стопами брата і після закінчення боксерської кар’єри подасться в політику.

3 серпня легендарний український боксер повідомив про закінчення своєї спортивної кар’єри, проте у своєму зверненні наголосив, що цілком готовий до нових випробувань.

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Я очікую і сподіваюся, що моя наступна кар'єра, яку я спланував і вже паралельно почав кілька років тому, стане хоча б такою ж успішною, як і попередня,

– заявив у своєму зверненні Кличко-молодший, проте конкретно не вказавши, чим планує займатись.

Що цікаво, букмекерські контори вже почали приймати ставки на те, чи подасться Володимир Кличко у політику.

Так, одна з вітчизняних букмекерських контор приймає ставку на те, чи стане він до 2020 року мером будь-якого з українських міст. Компанія дає коефіцієнт 11.00 на варіант "Так" і 1,01 на "Ні", інформує sportarena.com.

Якщо Кличко-молодший піде стопами старшого брата, то на цьому можна непогано заробити.