16:20
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 14:00: Представництво
Випуск новин
14:57, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА НАБУ

Чи підтримуєте ви офіційну заборону Самойловій в’їзду в Україну?

15:37, сьогодні 675 Читать новость на русском
Самойловій заборонили в'їзд в Україну
Самойловій заборонили в'їзд в Україну / misstits.ru

Після тривалих обговорень у суспільстві СБУ таки заборонила в'їзд в Україну представниці Росії на Євробаченні Юлії Самойловій.

Співачка не зможе відвідувати Україну протягом найближчих трьох років у зв'язку з тим, що вона виступала в анексованому Криму.

Юлія Самойлова з дитинтства пересувається на інвалідному візку. Тому багато хто вважає вибір представника від Росії провокацією.

А що думаєте ви з цього приводу – рішення СБУ щодо Самойлової справедливе чи ні?

24 Канал – національний медіапартнер Євробачення-2017

Теги: Музика Євробачення Євробачення-2017 Юлія Самойлова Україна СБУ Політика Культура
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
ТОП-8 фонтанів України, які можуть конкурувати із закордонними
сьогодні, 16:07 ТОП-8 фонтанів України, які можуть конкурувати із закордонними
Настя Сукач 256
Чи підтримуєте ви офіційну заборону Самойловій в’їзду в Україну?
сьогодні, 15:37 Чи підтримуєте ви офіційну заборону Самойловій в’їзду в Україну?
674
сьогодні, 15:04 "ЛНР" проведе посівну завдяки... Україні
Дмитро Снєгирьов 1198
Хто влаштував смітник біля туристичної візитівки Києва?
сьогодні, 14:54 Хто влаштував смітник біля туристичної візитівки Києва?
Володимир Гук 1572
Представьте, Украина не будет импортировать энергоресурсы!
сьогодні, 12:05 Представьте, Украина не будет импортировать энергоресурсы!
Сергій Гайдай 1547
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
"Дорога свобода": кому довелось виплатити мільйони, щоб вийти на волю
 6 жовтня 2016 , 17:00
Греція хоче співпрацювати з окремими регіонами України, – Гройсман поговорив з Ципрасом
 9 лютого , 00:12
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
10 дітей потрапили в лікарню з отруєнням на Миколаївщині
 сьогодні , 11:08
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук