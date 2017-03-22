Чи підтримуєте ви офіційну заборону Самойловій в’їзду в Україну?

Після тривалих обговорень у суспільстві СБУ таки заборонила в'їзд в Україну представниці Росії на Євробаченні Юлії Самойловій.

Співачка не зможе відвідувати Україну протягом найближчих трьох років у зв'язку з тим, що вона виступала в анексованому Криму.

Юлія Самойлова з дитинтства пересувається на інвалідному візку. Тому багато хто вважає вибір представника від Росії провокацією.

А що думаєте ви з цього приводу – рішення СБУ щодо Самойлової справедливе чи ні?

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