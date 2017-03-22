Чи повинні нардепи говорити виключно українською?

Депутатам у Верховній Раді все частіше роблять зауваження за виступи російською мовою.

22 березня на ранковому засіданні віце-спікер парламенту Ірина Геращенко емоційно прокоментувала російськомовний виступ нардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Ми з вами є народні депутати України, а не Російської Федерації. Російська мова може абсолютно спокійно діяти в Україні, нею можна розмовляти вдома, в кулуарах, в ресторанах, з виборцями – це будь ласка. Але в українському парламенті з трибуни має звучати українська мова!

– сказала Геращенко.

Пізніше її підтримав і голова парламенту Андрій Парубій.

Так само напередодні Геращенко зробила зауваження Наталії Королевській.

А як ви ставитеся до виступів нардепів російською мовою? Чи варто забороняти їм це робити?