16:19
22 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА НАБУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росіяни придумали новий вид спорту. Мілонов постав проти масонів
Вєсті Кремля
00:55, сьогодні
Вєсті UA. Фюрер, який живе у Савченко. Ляшко знищує поглядом
Вєсті.UA
21:16, 21 березня
Земельні афери: як чиновники крадуть землю і уникають відповідальності
ЦРУ
00:20, сьогодні
Випуск новин за 14:00: Представництво
Випуск новин
14:57, сьогодні
Про блокаду, коаліцію та аудитора НАБУ – інтерв'ю з Герасимовим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:27, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Україна
БЛОКАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА НАБУ

Чи повинні нардепи говорити виключно українською?

14:30, сьогодні 747 Читать новость на русском
Олександр Вілкул
Олександр Вілкул / dt.ua

Депутатам у Верховній Раді все частіше роблять зауваження за виступи російською мовою.

22 березня на ранковому засіданні віце-спікер парламенту Ірина Геращенко емоційно прокоментувала російськомовний виступ нардепа від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.

Ми з вами є народні депутати України, а не Російської Федерації. Російська мова може абсолютно спокійно діяти в Україні, нею можна розмовляти вдома, в кулуарах, в ресторанах, з виборцями – це будь ласка. Але в українському парламенті з трибуни має звучати українська мова!
– сказала Геращенко.

Пізніше її підтримав і голова парламенту Андрій Парубій.

Так само напередодні Геращенко зробила зауваження Наталії Королевській.

А як ви ставитеся до виступів нардепів російською мовою? Чи варто забороняти їм це робити?

Теги: Україна Політика Опитування 24 Верховна Рада мовне питання Олександр Вілкул
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
У мережі з'явились чергові фото оголеної заступниці Авакова
 14 листопада 2016 , 01:35 149
Маловідомі фото Порошенка: такого ви його ще не бачили
 26 вересня 2016 , 17:05 1
"Дорога свобода": кому довелось виплатити мільйони, щоб вийти на волю
 6 жовтня 2016 , 17:00
Греція хоче співпрацювати з окремими регіонами України, – Гройсман поговорив з Ципрасом
 9 лютого , 00:12
В Авдіївці відновлять водопостачання
 8 березня , 16:36
10 дітей потрапили в лікарню з отруєнням на Миколаївщині
 сьогодні , 11:08
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук