Чи продовжить "Манчестер Юнайтед" переможну ходу: прогноз на мат проти "Мідлсбро"

"Манчестер Юнайтед" здобув уже чотири поспіль перемоги у англійській Прем’єр-лізі і має усі шанси продовжити цю серію у протистоянні із "Мідлсбро".

Фахівці практично не сумніваються у тріумфі підопічних Моурінью. Ймовірність перемоги "Манчестер Юнайтед" оцінюють лише в 1,26. Тоді як шанси гостей втілилися у коефіцієнт 15. За нічию пропонують 5,8.

На згаданому нами тріумфальному відрізку "Манчестер" здолав "Тоттенхем", "Крістал Пелес", "Вест Бромвіч" та "Сандерленд".

У "Мідлсбро" справи далеко не так добре. В останніх чотирьох матчах аж три поразки і лише одна перемога – над "Суонсі".

Чи вдасться "Манчестер Юнайтед" продовжити тріумфальну серію стане відомо вже завтра. Старт мачту – о 17:00.